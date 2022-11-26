"منقذ للبشرية" ولكن.. نبات مخدر قد ينتشل الأرض من تهديدات المناخ!

وبينما تمثل الولايات المتحدة خمسة بالمائة فقط من سكان العالم، إلا أنها مسؤولة عن 28% من انبعاثات الكربون في العالم؛ حيث يقول بن دوبسون، مؤسس ورئيس Hudson Carbon في هدسون، لـLancaster Farming: "بشكل تقريبي، إذا قامت الولايات المتحدة بزرع 50 مليون فدان من القنب، فسنحجز بضع مئات من ملايين الأطنان من الكربون سنويًّا على تلك المساحة".