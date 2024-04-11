4 نصائح وتجنّب مثلها.. كيف تتصرف إذا تعرضتَ لحرق سطحي وطفيف؟

وأوضحت منصة "عش بصحة"، أن الخطوة الأولى تتمثل في تبريد الحرق 10 دقائق تحت ماء معتدل البرودة، ثم إزالة الاكسسوارات والملابس الضيقة حول الجرح، وتغطيته بضمادة نظيفة لتجنب العدوى، وأخيرًا التوجه لمركز الرعاية الطارئة عند زيادة الألم.