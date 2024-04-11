4 نصائح وتجنّب مثلها.. كيف تتصرف إذا تعرضتَ لحرق سطحي وطفيف؟

نصحت وزارة الصحة باتباع مجموعة من الإرشادات الطبية حال التعرض لحرق سطحي أو طفيف خلال فترة العيد.
وأوضحت منصة "عش بصحة"، أن الخطوة الأولى تتمثل في تبريد الحرق 10 دقائق تحت ماء معتدل البرودة، ثم إزالة الاكسسوارات والملابس الضيقة حول الجرح، وتغطيته بضمادة نظيفة لتجنب العدوى، وأخيرًا التوجه لمركز الرعاية الطارئة عند زيادة الألم.
وحذّرت "الصحة" من وضع الثلج مباشرة على الحرق أو لمس وفرقعة الفقاعات الناتجة عنه، أو وضع معجون الأسنان على المنطقة المصابة، وترطيب الحرق قبل تبريد المنطقة.
وقالت في إنفوجراف لها: لا تستعجل أثناء التعامل مع الأشياء ذات الحرارة العالية؛ كمجفف الشعر أو المشروبات الساخنة، للحماية من الحروق.