قلق الـ35 طفرة.. ما تحتاج معرفته عن سلالة كوفيد "بيرولا".. من القفزة للقاحات
يراقب مسؤولو الصحة في جميع أنحاء العالم عن كثب، سلالة "بيرولا كوفيد"، التي تنتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم، ولكن ما مدى اختلافها مقارنة بالسلالات السابقة؟ وما هي الأعراض حتى الآن؟ وهل يجب أن نقلق بشأنه؟
المتغير المعروف علميًّا باسم BA.2.86، وهو فرع جديد من "أوميكرون"، يثير قلق الخبراء بسبب 35 طفرة في بروتينه الشوكي، وهو جزء الفيروس الذي صمّمت لقاحات كوفيد لاستهدافه.
العديد من طفرات "بيرولا" لها وظائف غير معروفة، لكن يُعتقد أن بعضها الآخر يساعد الفيروس على الهروب من جهاز المناعة؛ حيث قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الأربعاء الماضي: إن القفزة الجينية "بنفس الحجم تقريبًا" التي شوهدت بين متغير أوميكرون الأولي ومتغير دلتا.
وحذّر علماء الفيروسات من أنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان "BA.2.86" يعاني من أي أعراض محدّدة جديدة؛ حيث لا يزال العلماء يحلّلون الحالات المكتشفة مؤخرًا، ومع ذلك إذا كان يتصرّف مثل متغيرات أوميكرون الأخرى، فقد يكون لديه بعض العلامات المنذرة التي يجب الانتباه إليها.
سيلان الأنف والعطس
وجدت دراسة أجريت عام 2022 ونشرت في مجلة "نيتشر"؛ أن سلف "بيرولا" BA.2 كان مرتبطًا "بشكل ملحوظ" بأعراض "شبيهة بالبرد" و"شبيهة بالأنفلونزا".
البحث، الذي راقب انتشار كوفيد ومظاهره السريرية بين أكثر من 1.5 مليون بالغ في إنجلترا في الفترة من مايو 2020 إلى مارس 2022، وجد أيضًا أن "BA.2" كان "مرتبطًا بشكل إيجابي" بسيلان الأنف.
الصداع
أبلغت نانسي كروم، أخصائية الأمراض المعدية في نظام أفيتا الصحي في أوهايو، وعضو جمعية الطب الأمريكية، المنظمة العام الماضي؛ أن أعراض "BA.2" تشمل أيضًا: الصداع، بالإضافة إلى الغثيان أو القيء، وقد أظهر المرضى المصابون بالمتغيرات الأحدث، بما في ذلك "BA.2" علامات نموذجية "أقل بكثير" مثل فقدان التذوق أو فقدان حاسة الشم.
وأتاحت دراسة أعراض "زوي كوفيد" لمئات الآلاف من الأشخاص الإبلاغ عن أعراضهم ذاتيًّا من خلال تطبيقات الهواتف الذكية، وقال تيم سبيكتور، أحد مؤسّسي التطبيق، أستاذ علم الأوبئة الوراثية في جامعة كينغز كوليدج في لندن: إنه بناءً على بيانات زوي، لا يزال سيلان الأنف هو العرض الأكثر شيوعًا لأوميكرون، تليها علامات بما في ذلك الصداع.
الإرهاق
يعدُّ الإرهاق أو عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم من الأعراض الرئيسية الأخرى المرتبطة بشكل متكرر بالمتغير "BA.2".
التهاب الحلق
ومن العلامات الأخرى المرتبطة بشكل شائع لمتغير "BA.2" هو التهاب الحلق؛ حيث قال البروفيسور سترين: "يبدو أن متغيرات أوميكرون الفرعية "BA.1" و"BA.2" تنتقل من الرئتين والأنسجة العصبية إلى الشعب الهوائية العليا".
الحمى
وفي دراسة لمجلة "نيتشر" لعام 2022، وجد باحثون من إمبريال كوليدج لندن أيضًا أن "أعلى نسبة احتمالات لجميع الأعراض كانت للحمى" بالنسبة لـ"BA.1 وBA.2"، كما وجدت الأبحاث المنشورة في وقت سابق من هذا العام في مجلة "ذي لانسيت إنفيكشيوس ديزيزس"؛ أن أكثر من 50% من المصابين بـBA.2 أبلغوا عن إصابتهم بالحمى.
السعال المستمرّ
ويُعرف السعال المستمرّ على نطاق واسع بأنه أحد الأعراض الثلاثة "الكلاسيكية" لفيروس كوفيد، إلى جانب الحمى وفقدان حاستَي التذوق أو الشم.
كيف يمكن علاجها؟
وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، يبدو أن الاختبارات الحالية للكشف عن فيروس كورونا والأدوية المستخدمة لعلاجه، مثل "باكسلوفيد"، و"فيكلوري"، و"لاجفريو" فعالة مع "BA.2.86"، لكن لا يزال يُنصح بالوقاية، وقد تمّ حثّ البريطانيين على مواصلة اختبار الفيروس إذا بدؤوا في ظهور الأعراض للمساعدة في تقليل فرصة انتشاره إلى أشخاص آخرين.
هل ما زالت اللقاحات فعالة؟
يظهر تحليل الخبراء المبكر أن "بيرولا" قد يكون أكثرَ قدرةً على التسبُّب في العدوى للأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد، أو تم تطعيمهم ضده، لكنّ مسؤولي الصحة في بريطانيا لم يصدروا بعدُ إعلانًا رسميًّا حول ما إذا كان المتغيّر الجديد لديه أي قدرة متزايدة على التهرب من الحماية من اللقاحات، مقارنة بمنتجات أوميكرون الأخرى.
وقال ستيف راسل، الرئيس التنفيذي للتسليم والمدير الوطني للتطعيمات والفحص بهيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا: "في حين أنّه من الصعب التنبُّؤ بالتأثير المشترك للعدد الكبير من الطفرات على شدّة المرض، وهروب اللقاح وانتقاله، فإن نصيحة الخبراء واضحة، وهذا يمثّل البديل الجديد الأكثر إثارة للقلق منذ ظهور أوميكرون لأول مرة".
وأضاف: "لقد حدّدت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا أن التدخل الأكثر ملاءمة مع أكبر تأثير محتمل على الصحة العامة؛ هو تطعيم جميع المؤهّلين بسرعة"، وحتى لو لم تعمل اللقاحات بشكل مثالي ضد المتحور، فمن المرجّح أن تظلّ المناعة صامدة، مع تعرض معظم البريطانيين أيضًا لمتغيرات أوميكرون السابقة.