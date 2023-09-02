قلق الـ35 طفرة.. ما تحتاج معرفته عن سلالة كوفيد "بيرولا".. من القفزة للقاحات

يظهر تحليل الخبراء المبكر أن "بيرولا" قد يكون أكثرَ قدرةً على التسبُّب في العدوى للأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد، أو تم تطعيمهم ضده، لكنّ مسؤولي الصحة في بريطانيا لم يصدروا بعدُ إعلانًا رسميًّا حول ما إذا كان المتغيّر الجديد لديه أي قدرة متزايدة على التهرب من الحماية من اللقاحات، مقارنة بمنتجات أوميكرون الأخرى.