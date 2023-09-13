من الحليب إلى لحم الدجاج.. تعرّف على أكثر 10 أطعمة استهلاكًا في العالم

تُعتبر اللحوم والدجاج مصدرًا أساسيًّا للبروتين في جميع أنحاء العالم، مع الدول المنتجة الرائدة؛ بما في ذلك الولايات المتحدة والصين والبرازيل والهند، ففي عام 2021 بلغت قيمة مبيعات الدجاج 14.9 مليون دولار، أي أقل بنسبة 20% عن عام 2020.