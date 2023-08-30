انظر في نفسك وتأمل.. 11 علامة تدل على أنك أكثر ذكاءً مما تعتقد!

إن القلق المفرط بشأن المستقبل يمكن أن يكون علامة على العديد من الاضطرابات النفسية، من القلق إلى الوسواس القهري، ومن ناحية أخرى، فإن التفكير في المستقبل يمكن أن يكون علامة على الذكاء العالي، وقد أظهر العديد من الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من مستويات عالية من القلق يكون أداؤهم أفضل أيضًا في الاختبارات المعرفية والاستدلالية، وإن المشكلة هي أن العقل القوي يحتاج إلى شيء للتركيز عليه، وكما يشير عالم النفس إدوارد سيلبي، فمن المنطقي التفكير في المستقبل والتخطيط للأحداث غير المتوقعة، ولكن بمجرد الانتهاء من وضع الخطط، عليك أن تجد شيئًا آخر للتفكير فيه قبل أن يتحول التخطيط الحكيم إلى اجترار ضار.