اللقاح ضروري للوقاية.. 3 عوامل تُعيد نشاط الحزام الناري يبرزها "صحي القصيم"

أوضح تجمع القصيم الصحي، أن بالإمكان تجنب الإصابة بالحزام الناري والحماية منه بأخذ اللقاح المتوفر في مراكز الرعاية الصحية الأولية.
وأضاف التجمع أن الحزام الناري عبارة عن عدوى فيروسية ناتجة عن إعادة نشاط فيروس الجدري المائي "العنقز" بعد الإصابة به سابقًا؛ حيث إن الفيروس يظل كامنًا في النسيج العصبي قرب الحبل النخاعي والدماغ.
وتابع في إنفوجرافيك له، أن الفيروس يعود للنشاط عند التعرض لعوامل تُضعِف الجهاز المناعي مثل التقدم في العمر والأمراض المزمنة، والأمراض المناعية.
ويكمن الفيروس في أكثر من 90% من البالغين فوق عمر الخمسين، ويصاب واحد من كل ثلاثة بالحزام الناري خلال حياته.
وأوضح التجمع أنه يمكن حجز موعد لتلقي اللقاح عبر تطبيق "صحتي".