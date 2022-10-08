دراسة تدق ناقوس الخطر: بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية في هاتَيْن المدينتَيْن السعوديتَيْن

وقد جمعت الباحثة نحو 1000 عينة من مراكز مختلفة في محافظتَي مكة المكرمة وجدة؛ للتعرف على وجود البكتيريا الممرضة والمقاومة للمضادات الحيوية، التي يمكن أن تسبب العدوى بها مضاعفات صحية خطيرة، وخلصت من هذا العدد إلى وجود ٥٪ (٥٠ عينة) من العينات أثبتت الدراسات المخبرية أنها من البكتيريا المقاومة، وبها عدد من عوامل الضراوة الجينية مقارنة بالأبحاث المنشورة عالميًّا.