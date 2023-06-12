مشكلة تؤرق الكثيرين.. عوامل تُسَبب تساقط الشعر وهذه الأطعمة حل سحري

التساقط المستمر للشعر مشكلةٌ تؤرق الكثير من النساء والرجال في العالم، وترتبط بعوامل عدة، منها التوتر والإرهاق والمشاكل الصحية والتقدم في السن والوراثة.
لكن ما لا يدركه البعض، أن النظام الغذائي ومدى غناه بالفيتامينات والمغذيات يعتبر من بين العوامل الرئيسية التي تؤثر على صحة الشعر؛ حيث يعمل الغذاء المناسب على تزويد الشعر بالعناصر الغذائية التي يحتاجها للبقاء قويًّا.
وأوضح وليد الصالحي وهو أستاذ مساعد واستشاري أمراض الجلد والشعر والتجميل، أن البصيلة تعتمد في بناء شعرتها على عدة عناصر تغذوية، تصل لها من خلال الدورة الدموية المحيطة بها، وأهم هذه العناصر هي البروتينات والفيتامينات؛ لافتًا إلى أن أي نظام غذائي يفتقر للفيتامينات أو المعادن الأساسية لتصنيع الشعر يكون سببًا في تساقطه؛ حيث إن أهم الفيتامينات المسؤولة عن جودة تصنيع الشعر هي: الحديد، الزنك، فيتامين د، فيتامين بي 12؛ في حين أن نقص البروتينات من الجسم، يتسبب في بَهَتان لون الشعر وضعف تكونه وأحيانًا تساقطه.
ووفق "سكاي نيوز عربية" قال الصالحي إن العوامل الغذائية مثل نقص الحديد، ونقص البروتين الحاد، وعمليات التكميم والحمية القاسية؛ تُعَد من أبرز الأسباب التي تقف وراء تساقط الشعر، إلى جانب الوراثة وأمراض الفروة المناعية، مثل الثعلبة، وأمراض الفروة الالتهابية مثل صدفية الفروة، والمشاكل الهرمونية والعمليات الجراحية الطويلة والبنج العام، إضافة إلى الدور السلبي الذي تلعبه عملية التعرض للشمس لوقت طويل؛ حيث تتسبب الأشعة فوق بنفسجية، في ذوبان بروتين الشعر (الكيراتين)؛ وبالتالي تؤثر سلبًا عليه بزيادة هشاشته وسهولة انكساره، كما تتسبب الأشعة فوق بنفسجية في تغير لون الشعر وبهَتانه، خصوصًا إذا كان ذا لون فاتح؛ داعيًا إلى استخدام أغطية الرأس بأشكالها، ومنتجات الشعر التي تحتوي على حماية من الأشعة فوق بنفسجية؛ وذلك أثناء التعرض الطويل للشمس.
أخصائية التغذية ومدربة اللياقة البدنية بتول اللو قالت إن دراسات علمية متعددة، أثبتت أن اتباع نظام غذائي غني بالفيتامينات والمعادن، مثل الحديد والزنك والأوميغا- 3، كان مرتبطًا بتقليل تساقط الشعر، كما وجد الباحثون أن اتباع نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة، مثل فيتامين "سي" وفيتامين "هـ"، يمكن أن يساعد في حماية بصيلات الشعر من التلف وتحسين صحة الشعر بشكل عام.
وبحسب "اللو" فإن البيض يُعَد مصدرًا ممتازًا للبروتين الضروري لنمو الشعر، كما أنه يحتوي على البيوتين، وفيتامين ب الذي يساعد على تقوية الشعر ومنع تساقطه؛ في حين أن سمك السلمون والأسماك الدهنية الأخرى تعتبر غنية بأحماض أوميغا- 3 الدهنية، التي يمكن أن تساعد في تعزيز نمو الشعر؛ مشددة على دور السبانخ الذي يحتوي على نسبة عالية من الحديد وعلى فيتامين C، في تحقيق نمو شعر صحي، إضافة للبطاطا الحلوة التي تعد مصدرًا جيدًا للبيتا كاروتين الذي يمكن أن يساعد أيضًا في تحسين صحة فروة الرأس.
وتؤكد أخصائية التغذية أن الأفوكادو الغني بالدهون الصحية والمكسرات، والبذور الغنية بالزنك والتوت الذي يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وعلى فيتامين C، الذي يساعد الجسم على إنتاج الكولاجين؛ جميعها أطعمة مهمة لنمو وتقليل تساقط الشعر.