مشكلة تؤرق الكثيرين.. عوامل تُسَبب تساقط الشعر وهذه الأطعمة حل سحري

وأوضح وليد الصالحي وهو أستاذ مساعد واستشاري أمراض الجلد والشعر والتجميل، أن البصيلة تعتمد في بناء شعرتها على عدة عناصر تغذوية، تصل لها من خلال الدورة الدموية المحيطة بها، وأهم هذه العناصر هي البروتينات والفيتامينات؛ لافتًا إلى أن أي نظام غذائي يفتقر للفيتامينات أو المعادن الأساسية لتصنيع الشعر يكون سببًا في تساقطه؛ حيث إن أهم الفيتامينات المسؤولة عن جودة تصنيع الشعر هي: الحديد، الزنك، فيتامين د، فيتامين بي 12؛ في حين أن نقص البروتينات من الجسم، يتسبب في بَهَتان لون الشعر وضعف تكونه وأحيانًا تساقطه.