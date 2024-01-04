مع قياس الفائدة بعد ساعتين.. عادات غذائية لمدة 3 أيام تعطيك "طاقة أكبر"

وقالت الصحيفة: يفكر الكثير من الناس في وجبتهم التالية بعد أن يتناولوا الطعام، دون أن يتمعنوا في فائدة الأغذية التي تدخل أجسامهم، والتي تؤثر على مقدار "الطاقة" التي يحصلون عليها.