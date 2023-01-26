"لا للاكتئاب والأمراض المزمنة".. 8 فوائد للمشي تكشفها "الصحة"

وأضافت الوزارة، في إنفوجرافيك على حساب "عش بصحة"، أن المشي يحافظ على مرونة المفاصل وتقوية العضلات، والحصول على وزن صحي ولياقة بدنية أفضل، وتحسين التوازن وتدفق الدم بالجسم، وحرق السعرات الحرارية الزائدة وتخفيض مستوى الكوليسترول الضار بالجسم.