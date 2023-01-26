"لا للاكتئاب والأمراض المزمنة".. 8 فوائد للمشي تكشفها "الصحة"

أوضحت وزارة الصحة مجموعة من الفوائد لممارسة رياضة المشي والحفاظ على الحالة البدنية والصحية للشخص.
ونصحت الوزارة بالمشي ولو لمدة 30 دقيقة يومياً لما له من دور في تخفيف القلق والتوتر والاكتئاب، وتقوية العظام، والوقاية من الأمراض المزمنة "القلب وارتفاع ضغط الدم والنوع الثاني من السكري".
وأضافت الوزارة، في إنفوجرافيك على حساب "عش بصحة"، أن المشي يحافظ على مرونة المفاصل وتقوية العضلات، والحصول على وزن صحي ولياقة بدنية أفضل، وتحسين التوازن وتدفق الدم بالجسم، وحرق السعرات الحرارية الزائدة وتخفيض مستوى الكوليسترول الضار بالجسم.