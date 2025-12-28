طبيبة متخصصة تحذر: انخفاض حرارة الجسم عن 35 درجة لها مخاطر شديدة

يفقد الجسم الحرارة بمعدل أسرع من إنتاجها عند التعرض للماء البارد أو الرياح القوية. وتؤدي هذه العملية إلى تشنج الأوعية الدموية لتقليل تدفق الدم إلى الأطراف وحماية الأعضاء الداخلية، مما يزيد من المقاومة الوعائية ويضع حملاً إضافياً هائلاً على عضلة القلب. كما أشارت إلى أن الإرهاق المفرط يضعف قدرة الجسم على الدفاع عن نفسه، مما يعجل من حالة "الانهيار الحراري".