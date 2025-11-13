دواء "كولشيسين" يُظهر فعالية واعدة في تقليل النوبات القلبية والسكتات

أظهرت مراجعة طبية جديدة أن دواء "كولشيسين"، المستخدم منذ سنوات في علاج النقرس، قد يكون فعالًا في الوقاية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية لدى مرضى القلب، ما يفتح آفاقًا جديدة لاستخدامه في الوقاية الثانوية من أمراض القلب والأوعية الدموية.