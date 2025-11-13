دواء "كولشيسين" يُظهر فعالية واعدة في تقليل النوبات القلبية والسكتات

أظهرت مراجعة طبية جديدة أن دواء "كولشيسين"، المستخدم منذ سنوات في علاج النقرس، قد يكون فعالًا في الوقاية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية لدى مرضى القلب، ما يفتح آفاقًا جديدة لاستخدامه في الوقاية الثانوية من أمراض القلب والأوعية الدموية.
وتركّزت الدراسة على تأثيرات جرعات منخفضة من الدواء دون تسجيل زيادة في الآثار الجانبية الخطيرة، مستندة إلى 12 تجربة سريرية شملت نحو 23 ألف مشارك يعانون من أمراض قلبية سابقة.
وبحسب الباحثين، ساهم "كولشيسين" في تقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، إذ انخفضت الحالات بمعدل تسع إصابات لكل ألف شخص تناولوا الدواء. وكانت الأعراض الجانبية الأكثر شيوعًا مشاكل خفيفة ومؤقتة في الجهاز الهضمي.
وأوضح الدكتور رامين إبراهيمي، الباحث المشارك من جامعة غرايفسفالد الألمانية: "في كل 200 مريض نتوقع في العادة حدوث نحو سبع نوبات قلبية وأربع سكتات، يمكن لجرعات منخفضة من كولشيسين أن تمنع نوبتين من كل نوع".
ويتميّز "كولشيسين" بخصائص مضادة للالتهاب، ما يجعله خيارًا منخفض التكلفة وواعدًا للمرضى المعرضين لمخاطر عالية، خصوصًا أن الالتهاب المزمن يُعد عاملًا رئيسيًا في تكرار الأزمات القلبية والدماغية.
ورغم النتائج الإيجابية، أكد الباحثون أن الحاجة لا تزال قائمة لإجراء دراسات إضافية حول تأثير الدواء على معدلات الوفيات العامة، والحاجة إلى تدخلات علاجية كبرى مثل عمليات الشريان التاجي.