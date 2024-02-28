أنواع فحوصات الكشف المبكّر عن سرطان القولون والمستقيم تبرزها "صحة الشرقية"

ولفتت في إنفوجرافيك لها، أن النوع الآخر من الفحوصات يتمثل في منظار المستقيم، للأشخاص ذوي الخطورة المتزايدة للإصابة وأصحاب النتائج الإيجابية في فحص البراز المناعي الكيميائي بأي عمر حين وجود عوامل خطورة.