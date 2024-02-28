أنواع فحوصات الكشف المبكّر عن سرطان القولون والمستقيم تبرزها "صحة الشرقية"

كشفت "صحة الشرقية" عن أنواع فحوصات الكشف المبكّر عن سرطان القولون والمستقيم.
وأوضحت "الصحة" أن اختبار الدم الخفي في البراز، وفحص البراز المناعي الكيميائي للأشخاص ذوي الخطورة المعتدلة للإصابة بين 45 و75 عاماً، خطوة ضرورية.
ولفتت في إنفوجرافيك لها، أن النوع الآخر من الفحوصات يتمثل في منظار المستقيم، للأشخاص ذوي الخطورة المتزايدة للإصابة وأصحاب النتائج الإيجابية في فحص البراز المناعي الكيميائي بأي عمر حين وجود عوامل خطورة.
وأكّدت أن شروط الكشف أن يكون المريض سعودي الجنسية، والعمر بين 45 و75 عاماً، لذوي الخطورة المعتدلة، وبأي عمر للأشخاص ذوي الخطورة المرتفعة.