يجب استشارة الطبيب فورًا.. نوبات الدوار المتكررة إشارة تحذير للأطفال والنساء

لدى الأطفال، غالبًا ما يرجع الدوار إلى أسباب بسيطة مثل الجفاف أو انخفاض مستويات السكر في الدم، أو فقر الدم، أو التهابات الأذن الداخلية، أو حتى أمراض العيون والإرهاق. ويُميز التقرير بين الدوار الناتج عن نقص السوائل، الذي يُعالج بتعويض الماء بسرعة، وبين اضطرابات الأذن الداخلية التي تُسبب غثيانًا وقيئًا مستمرًا، مما يتطلب تدخلًا طبيًا متخصصًا. كما يُبرز انخفاض ضغط الدم الوضعي كسبب شائع، خاصة عند تغيير الوضعية فجأة، حيث تخف الأعراض بالجلوس أو الاستلقاء.