هل تعرف "داء الأثرياء"؟ إليك أعراضه وأسبابه وطريقة علاجه الفعالة!

عادة ما يتم علاج نوبات النقرس بمضادات الالتهاب غير الستيرويدية مثل الإيبوبروفين، وإذا استمر الألم، يمكن وصف الستيرويدات على شكل أقراص أو حقنة، ومع ذلك، هناك تغييرات في نمط الحياة يمكن أن تمنع عودة النقرس، وتشمل: "تناول نظام غذائي صحي متوازن، وشرب الكثير من السوائل، وممارسة الرياضة بانتظام، مع تجنّب الضغط على المفاصل، والتوقف عن التدخين، واستشارة الطبيب بشأن مكملات فيتامين سي".