شهيرة ومفضلة لدى الكثيرين.. هذه الفواكه تمنعك من فقدان الوزن

وأوضح موسلي أنه يجب تجنب "الفواكه الاستوائية الحلوة مثل المانغو والأناناس والبطيخ؛ بسبب محتواها العالي من السكر"، واقترح بدلًا من ذلك اختيار التوت أو التفاح أو الكمثرى "الإجاص"، مشيرًا إلى أن هذه الفاكهة تحتوي على "نسبة سكر أقل" من مثيلاتها الاستوائية.