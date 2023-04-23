شهيرة ومفضلة لدى الكثيرين.. هذه الفواكه تمنعك من فقدان الوزن

قد تبدو الفاكهة خيارًا مثاليًّا للباحثين عن عدم اكتساب وزن زائد، لكنها لا تُصنف على قدم المساواة.
يقول أحد خبراء الحميات الغذائية مايكل موسلي: إن بعض أنواع من الفاكهة قد يعيق بالفعل فقدان الوزن؛ وفقًا لصحيفة "الصن" البريطانية.
وأوضح موسلي أنه يجب تجنب "الفواكه الاستوائية الحلوة مثل المانغو والأناناس والبطيخ؛ بسبب محتواها العالي من السكر"، واقترح بدلًا من ذلك اختيار التوت أو التفاح أو الكمثرى "الإجاص"، مشيرًا إلى أن هذه الفاكهة تحتوي على "نسبة سكر أقل" من مثيلاتها الاستوائية.
وكشف موسلي، وفق سكاي نيوز عربية، عن الفوائد الصحية لتناول تفاحة في اليوم، قائلًا: إن هذه "الوجبة الخفيفة اللذيذة" يمكن أن تحسن تدفق الدم وتقوي العقل وتقلص محيط الخصر.
وقشر التفاح غني بمركبات كيميائية تسمى الفلافونويد، ويمكن أن يساعد في تحسين صحة القلب والوظيفة الإدراكية.
وأوضح موسلي أن تناول أحد أنواع هذه الفاكهة المتواضعة يوميًّا ارتبط به عمر أطول؛ حيث يمكن أن يحسن نسب الكوليسترول ويقلل الالتهاب.
وإذا كنت تبحث عن إنقاص الوزن بسرعة، فقد اقترح موسلي أيضًا "خفض السكر مباشرة" عن طريق الاستغناء عن الحلويات والمشروبات السكرية، وأوصى بدلًا من ذلك بتناول التوت أو قطعة صغيرة من الشوكولاتة الداكنة.
ووجد العلماء أن تناول ما يعادل ثلاثة أكواب ونصفَ الكوب من البروكلي يوميًّا يمكن أن يحسن بشكل كبير صحة الأمعاء، بالإضافة إلى المساعدة في إدارة الوزن وصحة الدماغ والالتهاب ووظيفة المناعة.
ويعتبر الزبادي الكامل الدسم المعزز بالتوت والمكسرات والقرفة، من بين توصياته.
وحثّ موسلي على الامتناع عن بدء يومك بحبوب الإفطار، وكذلك المنتجات القليلة الدسم، والأطعمة النشوية المصنعة.
وأفضل الأطعمة التي يمكن الاستمتاع بها دون قلق من أنها ستؤثر على صحتك، هي أن تبدأ يومك بالبيض.
فتناول البيض مسلوقًا، أو مخفوقًا، أو كعجّة، سيجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول مقارنة بحبوب الإفطار أو الخبز المحمص؛ وفقًا لـ"موسلي".