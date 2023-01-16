بشرى لمرضى السكري.. نجاح البنكرياس الاصطناعي على 26 متطوعًا

وقد أظهرت نتائج اختبار البنكرياس الاصطناعي على 26 متطوعًا مصابًا بالشكل الحاد من النوع الثاني من مرض السكري على مدى أربعة أسابيع، أنه نجح في وظيفته تمامًا، حيث لا حظ الأطباء استقرار مستوى السكر في دم جميع المرضى خلال 66 بالمئة من الوقت، وهذا ما كان يحصل عليه المرضى عند حقن الأنسولين في الجسم عدة مرات في اليوم. وتبين أن طريقة العلاج الجديدة خفضت متوسط مستوى السكر في الدم بنسبة 36 بالمئة مقارنة بحقن الأنسولين.