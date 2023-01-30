إعادة تصحيح نظر 400 مستفيد بالطائف.. "عيوب انكسارية صعبة"

وبيّنت أن المركز قدّم خدماته الصحية والعلاجية لـ38 ألفًا و711 مستفيدًا، شملت فحص الحالة الانكسارية للعين، وقياس النظارة، والكشف الدوري لاعتلال الشبكية السكري، وعلاج اعتلال الشبكية السكري، والكشف الدوري عن المياه البيضاء، وعلاجها جراحيًّا وبالليزر، وعلاج المياه الزرقاء (الجلوكوما) دوائيًّا وجراحيًّا، وتشخيص ومراقبة وعلاج القرنية المخروطية، ومتابعة وعلاج الحول بالنظارة وجراحيًّا، وأخيرًا متابعة وعلاج التهابات العين الموسمية.