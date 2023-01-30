إعادة تصحيح نظر 400 مستفيد بالطائف.. "عيوب انكسارية صعبة"

تَمكن أطباء تخصص العيون بالطائف، من إعادة تصحيح النظر لـ400 مستفيد في عمليات تصحيحية تكللت -ولله الحمد- بالنجاح خلال العام الماضي.
وأوضحت "الصحة" في الطائف أن مركز العيون بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، استطاع إجراء 400 عملية لتصحيح عيوب النظر الانكسارية الصعبة؛ وخاصة حالات ما بعد زراعة القرنيات، والحلقات، وتنظيف عتمات القرنية.
وبيّنت أن المركز قدّم خدماته الصحية والعلاجية لـ38 ألفًا و711 مستفيدًا، شملت فحص الحالة الانكسارية للعين، وقياس النظارة، والكشف الدوري لاعتلال الشبكية السكري، وعلاج اعتلال الشبكية السكري، والكشف الدوري عن المياه البيضاء، وعلاجها جراحيًّا وبالليزر، وعلاج المياه الزرقاء (الجلوكوما) دوائيًّا وجراحيًّا، وتشخيص ومراقبة وعلاج القرنية المخروطية، ومتابعة وعلاج الحول بالنظارة وجراحيًّا، وأخيرًا متابعة وعلاج التهابات العين الموسمية.
وأشارت إلى أن المركز أجرى خلال الفترة نفسها أكثر من 3871 عمليةً تنوعت بين العمليات الكبرى التي بلغ عددها 1295 عملية، والعمليات الصغرى التي بلغت 2576 عملية؛ منها جراحة سحب المياه البيضاء، وزراعة العدسات، وتصحيح النظر بالليزر، أو زراعة العدسات وعلاج اعتلالات الشبكية بالليزر أو الحقن وجراحات تصحيح الحوَل، وجراحات الشبكية، والسائل الزجاجي، وجراحات إزالة الأكياس الدهنية بالجفون، وجراحات القنوات والكيس الدمعي، وجراحات زراعة وتثبيت القرنية، وجراحة إزالة اللحمية وجراحات ترميم مقلة العين.