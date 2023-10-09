دراسة جديدة من "هارفارد" حول أدوية إنقاص الوزن: احذروها آثارها على الجهاز الهضمي

وقال الباحث الرئيسي الدكتور موهيت سودهي: على الرغم من أن حدوث هذه الأحداث الضارة نادر نسبيًّا؛ حيث تؤثر على نحو 1% فقط من المرضى، لكن مع تناول الملايين لهذه الأدوية، فمن المحتمل أن يتأثر آلاف الأشخاص بها.