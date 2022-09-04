"فوضى فارغة".. 6 أسباب خطيرة تدفعك مهرولًا لتقلع عن "الكولا"

تحتوي علبة الصودا في المتوسط على أكثر من 40 غرامًا من السكر، وهو ما يعادل 10 ملاعق صغيرة من السكر؛ حيث يأتي السكر الموجود في معظم الصودا من شراب الذرة عالي الفركتوز، وهو مُحَلٍّ مستخدَم في المشروبات الغازية، ويصعب على الجسم استقلابه (تحويل مدخلات الطعام إلى طاقة) أكثر من السكر العادي.