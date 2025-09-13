"لا تضع الليمون في أنفك".. تحذير طبي من مضاعفات خطيرة تبدأ بالحرق وتنتهي بالنزيف

حذّر استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر من ممارسة شائعة وخاطئة يقوم بها البعض لعلاج الزكام، تتمثل في وضع نقاط من عصير الليمون داخل الأنف، مؤكدًا أن هذا السلوك قد يسبب مضاعفات صحية خطيرة.
وأوضح "النمر" أن وضع الليمون على بطانة الأنف الملتهبة يمكن أن يؤدي إلى ألم حاد وحرقة شديدة، إضافة إلى تهيج في الأغشية المخاطية، مشيرًا إلى أن انخفاض مستوى الحموضة (PH) في عصير الليمون قد يسبب التهابات كيميائية موضعية تظهر على شكل احمرار وتورم وزيادة في الإفرازات.
وأضاف أن هذه الممارسة قد تحفّز السعال والعطاس نتيجة تهيّج الأعصاب الحسية، بما في ذلك العصب الثلاثي التوائم، كما قد تؤدي إلى تقرّحات مخاطية أو نزيف مع تكرار الاستخدام، وقد تطال الأعراض الجهاز التنفسي السفلي مسببة سعالًا وتشنجًا في القصبات الهوائية، خاصة لدى المصابين بالربو أو فرط الحساسية.
وفيما يخص البديل الصحي، نوّه الدكتور النمر إلى أن وزارة الصحة السعودية نشرت عبر موقعها الإلكتروني دليلًا توعويًا يوضّح الطرق الصحيحة لعلاج التهابات الجيوب الأنفية والزكام، داعيًا الجميع إلى الرجوع للمصادر الطبية الموثوقة.
رابط دليل وزارة الصحة: moh.gov.sa/HealthAwarenes
رابط المرجع العلمي: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11749919/