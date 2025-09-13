"لا تضع الليمون في أنفك".. تحذير طبي من مضاعفات خطيرة تبدأ بالحرق وتنتهي بالنزيف

وأضاف أن هذه الممارسة قد تحفّز السعال والعطاس نتيجة تهيّج الأعصاب الحسية، بما في ذلك العصب الثلاثي التوائم، كما قد تؤدي إلى تقرّحات مخاطية أو نزيف مع تكرار الاستخدام، وقد تطال الأعراض الجهاز التنفسي السفلي مسببة سعالًا وتشنجًا في القصبات الهوائية، خاصة لدى المصابين بالربو أو فرط الحساسية.