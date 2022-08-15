الدجاج المقلي أم "البرغر".. أيهما أقل خطرًا من الناحية الصحية؟

ويتساءل البعض حول الأفضل من الناحية الصحية، هل هو البرغر الذي يكون مؤلَّفًا في العادة من شطيرة لحم وقطعة جُبن وبعض الخس والبندورة وسط الخبز، أم قِطع الدجاج التي تكون مقلية في الزيت؟