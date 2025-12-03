قائمة صادمة.. فواكه وخضراوات يومية مليئة بمبيدات مسرطنة ومواد هرمونية خطيرة

كشف تقرير حديث صادر عن "شبكة العمل ضد المبيدات" في المملكة المتحدة، عن قائمة تضم أكثر الفواكه والخضراوات تلوثًا ببقايا المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية، والتي قد تؤثر سلبًا على صحة الإنسان على المدى الطويل، وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
واستند التحليل إلى بيانات رسمية للحكومة البريطانية، وأظهر أن ربع الخضراوات وثلاثة أرباع الفواكه تحتوي على أكثر من نوع واحد من المبيدات، وسط قلق متزايد من "التأثير الخليط" الناتج عن تفاعل هذه المواد الكيميائية داخل الجسم.
وتم رصد 123 مادة كيميائية في 17 صنفًا من المنتجات الزراعية، بينها 42 مبيدًا مرتبطًا بالسرطان، و21 مادة تؤثر على النظام الهرموني، ما قد يسبب تشوهات خلقية، واضطرابات في النوم، ومشاكل في الخصوبة.
وجاءت فاكهة الجريب فروت في صدارة المنتجات الأكثر تلوثًا، تلتها فواكه مثل العنب، الليم، الموز، إلى جانب الخضراوات مثل الفلفل، البطيخ، الفاصولياء، والفلفل الحار. كما تم رصد مستويات مرتفعة من المبيدات في البطاطس، الزنجبيل، الثوم والجذور، بينما سجّل الشمندر أدنى نسب التلوث.
وقال نيك مول، مسؤول السياسات في المنظمة: "الكثير من غذائنا بات ملوثًا بمواد قد تكون أكثر سمّية عند امتزاجها معًا، في ظل محدودية الأبحاث حول آثار التعرض المتعدد للمبيدات".
ونصحت المنظمة المستهلكين باللجوء إلى المنتجات المحلية، واختيار الأصناف العضوية كلما أمكن، لضمان تقليل التعرض للمواد الكيميائية الصناعية.