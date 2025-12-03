قائمة صادمة.. فواكه وخضراوات يومية مليئة بمبيدات مسرطنة ومواد هرمونية خطيرة

وجاءت فاكهة الجريب فروت في صدارة المنتجات الأكثر تلوثًا، تلتها فواكه مثل العنب، الليم، الموز، إلى جانب الخضراوات مثل الفلفل، البطيخ، الفاصولياء، والفلفل الحار. كما تم رصد مستويات مرتفعة من المبيدات في البطاطس، الزنجبيل، الثوم والجذور، بينما سجّل الشمندر أدنى نسب التلوث.