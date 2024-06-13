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5 خطوات لإسعاف المصاب بضربة شمس تبرزها الصحة: في هذه الحالة اتصل بـ997

قالت: ارتفاع حرارة الجسم والتعرق الشديد والوهن العام من الأعراض الأولية للإصابة
5 خطوات لإسعاف المصاب بضربة شمس تبرزها الصحة: في هذه الحالة اتصل بـ997

أوضحت وزارة الصحة، أن ارتفاع درجة حرارة الجسم والتعرق الشديد، من الأعراض التي تظهر على الحاج عند الإصابة بضربة شمس.

وأضافت في فيديوجراف نشرته اليوم أن علامات بداية الإصابة بضربة شمس، تبدأ بالتعرق الشديد، واحمرار الوجه، وارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة، والإحساس بضعف عام بالجسم.

وفصّلت الصحة الخطوات الإسعافية اللازم اتخاذها لإسعاف المصاب بضربة شمس، بداية من إزالة الملابس الخارجية للمصاب، ورشّ الجسم برذاذ من الماء البارد، وإعطاء المصاب ماءً باردًا لشربه بشكل متكرر، ونقله لمكان مظلل وبارد.

وتابعت: إذا كان المصاب فاقدًا للوعي تمامًا ولا يستجيب؛ فيجب المسارعة بالاتصال بالهلال الأحمر عبر الرقم 997.

الحجاج
ضربات الشمس
وزارة الصحة
موسم حج 1445هـ

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