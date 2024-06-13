5 خطوات لإسعاف المصاب بضربة شمس تبرزها الصحة: في هذه الحالة اتصل بـ997

وأضافت في فيديوجراف نشرته اليوم أن علامات بداية الإصابة بضربة شمس، تبدأ بالتعرق الشديد، واحمرار الوجه، وارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة، والإحساس بضعف عام بالجسم.