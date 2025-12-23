قد يمنعك من النوم.. تقرير: نصائح للتخلص من احتقان الأنف واستعادة التنفس ليلاً

أوضاع ونصائح للنوم ليلاً

يشدد التقرير على رفع الرأس بوسادة لأن الاحتقان يسوء مع الاستلقاء، والحفاظ على غرفة نوم باردة ومظلمة. كما يذكر أن مضادات الهيستامين (قد تزيد كثافة المخاط لدى بعض الحالات)، وجهاز ترطيب الهواء مع تنظيفه، وروائح المنثول/الأوكالبتوس/الكافور، وشرائط الأنف لتسهيل التنفس وتقليل الشخير، ومرهم صدر بالمنثول لتسهيل الإحساس بتدفق الهواء.