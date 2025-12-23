قد يمنعك من النوم.. تقرير: نصائح للتخلص من احتقان الأنف واستعادة التنفس ليلاً

قدّم تقرير طبي مجموعة نصائح وإرشادات عملية للتخلص من انسداد الأنف ليلاً بسبب الاحتقان، مما يؤثر على التنفس وجودة النوم، ويحدث احتقان الأنف عندما تنتفخ الأنسجة المبطنة للأنف بسبب نزلات البرد أو الحساسية أو التهاب الجيوب الأنفية.
إجراءات نهارية لتخفيف الانسداد
وينصح تقرير على موقع " Verywell Health " بمقاومة الرغبة في نفخ الأنف بعنف؛ إذ تشير الأبحاث إلى أن ذلك يُسبب ضغطًا قد يدفع المخاط… إلى الجيوب الأنفية، مع تفضيل التربيت الخفيف والنفخ اللطيف لكل فتحة على حدة.
كما يوصي بـالترطيب عبر شرب الماء والسوائل الصافية لتليين المخاط، وتجربة الأطعمة الحارة المحتوية على الكابسيسين لراحة سريعة ومؤقتة، ويحذر من الكافيين بعد الثانية ظهرًا لأنه قد يسبب جفافًا ويؤثر سلبًا على النوم.
ويشير التقرير إلى استخدام مزيلات الاحتقان كحل قصير الأمد مع تنبيه مهم: لا تُعطى مزيلات الاحتقان للأطفال دون سن الثانية لاحتمال آثار جانبية خطيرة. كما يشير إلى دور أقراص الاستحلاب (خصوصًا المنثول) وبخاخات الأنف مع قاعدة الاستخدام المتقطع (3 أيام استخدام ثم توقف 3 أيام) لتجنب تفاقم الاحتقان.
ويعرض خيار العلاج بالضغط الإبري عبر نقاط محددة في الوجه واليد، إضافة إلى نصيحة بإبعاد الحيوانات الأليفة عن غرفة النوم لمن لديهم حساسية، مع تذكير بأن “وبر القطط قد يبقى… لمدة تصل إلى 20 أسبوعًا”.
روتين بسيط قبل النوم
يقترح التقرير حساء الدجاج، الشاي الساخن، حمامًا ساخنًا أو بخار وجه، المضمضة بالماء والملح، وغسولًا ملحيًا للأنف.
أوضاع ونصائح للنوم ليلاً
يشدد التقرير على رفع الرأس بوسادة لأن الاحتقان يسوء مع الاستلقاء، والحفاظ على غرفة نوم باردة ومظلمة. كما يذكر أن مضادات الهيستامين (قد تزيد كثافة المخاط لدى بعض الحالات)، وجهاز ترطيب الهواء مع تنظيفه، وروائح المنثول/الأوكالبتوس/الكافور، وشرائط الأنف لتسهيل التنفس وتقليل الشخير، ومرهم صدر بالمنثول لتسهيل الإحساس بتدفق الهواء.
متى تراجع الطبيب؟
إذا استمر الاحتقان أكثر من 3 أسابيع أو ظهرت علامات مثل تورم الوجه، تشوش الرؤية، إفرازات أحادية الجانب أو كريهة الرائحة، سعال طويل مع مخاط ملوّن، أو حمى.