حلو أم مر؟.. 5 مذاقات قد تجدها في فمك وترشدك لحزمة من الأمراض!

إذن، كم من الوقت يجب أن تنتظر قبل طلب المساعدة الطبية؟ وإلى ذلك نصح "الكناني"، يقول: "يجب أن تراجع طبيبك إذا لاحظت تغيرًا كبيرًا ومفاجئًا في ذوقك، أو إذا استمرّ لأكثر من بضعة أيام"، مشيرًا إلى التغيرات المستمرة في حاسة التذوق يمكن أن تكون علامة على وجود حالة طبية كامنة قد تتطلب علاجًا سريعًا، وإذا كانت التغييرات في التذوق مصحوبة بأعراض أخرى مقلقة مثل الغثيان أو القيء أو الحمى أو صعوبة البلع، يجب عليك مراجعة الطبيب".