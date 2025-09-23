"النمر": السكر يدمّر الشرايين أكثر من الدهون.. و10 تمرات تتجاوز الحد اليومي بثلاثة أضعاف

حذّر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، من أن تناول السكريات المضافة يشكل خطرًا يفوق تأثير الدهون الحيوانية المشبعة على شرايين القلب، حتى وإن تساوت كمية السعرات الحرارية بينهما.
وأوضح النمر أن المقصود بالسكريات المضافة هو السكر المستخدم في الشاي، والحلويات بأنواعها، والآيسكريم، والمشروبات الغازية، والعصائر الطازجة.
وأكد أن الحد الموصى به للفرد من السكر المضاف يجب ألا يتجاوز 25 جرامًا يوميًا، بغض النظر عن وجود السمنة أو مقاومة الإنسولين.
واستعرض النمر كميات السكر الموجودة في بعض الأطعمة والمشروبات اليومية، مشيرًا إلى أن الكثير منها يتجاوز هذا الحد بسهولة:
* علبة بيبسي (330 مل) = 35 جرامًا من السكر
* كوب شاي بـ 3 ملاعق سكر = 12 جرامًا
* شريحة "تشيز كيك" = 25 جرامًا
* ملعقة آيسكريم = 18 جرامًا
* 10 حبات تمر "خلاص" = 70 جرامًا من السكر
ودعا الدكتور النمر إلى الوعي الغذائي وعدم الاكتفاء بعدّ السعرات، بل الانتباه لنوعية مكوّناتها، خاصة السكر المضاف الذي وصفه بأنه "خطر صامت يسبق الدهون إلى القلب".