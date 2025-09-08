9 أمراض تهدد صحتك بسبب مشروبات الطاقة والغازيات.. تعرّف عليها

وأوضح المجلس أن أبرز الأضرار تشمل: التوتر والقلق، الصداع النصفي، هشاشة العظام، التقرحات والتهابات جدار المعدة، السمنة، السكري من النوع الثاني، ارتفاع الكوليسترول، التآكل الحمضي للأسنان، وزيادة معدلات ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم.