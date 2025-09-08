9 أمراض تهدد صحتك بسبب مشروبات الطاقة والغازيات.. تعرّف عليها

حذّر المجلس الصحي السعودي من الأضرار الصحية الناتجة عن الإفراط في استهلاك المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، مشيرًا إلى أن ذلك يرتبط بعدد من المشكلات الصحية الجسيمة.
وأوضح المجلس أن أبرز الأضرار تشمل: التوتر والقلق، الصداع النصفي، هشاشة العظام، التقرحات والتهابات جدار المعدة، السمنة، السكري من النوع الثاني، ارتفاع الكوليسترول، التآكل الحمضي للأسنان، وزيادة معدلات ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم.
ودعا المجلس إلى ضرورة تقنين الاستهلاك والحرص على أنماط غذائية صحية للوقاية من تلك المخاطر، مؤكدًا أهمية رفع الوعي المجتمعي بهذه العادات الغذائية الضارة.