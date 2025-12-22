الخضيري: الحبة السوداء والزعتر وزيت الزيتون مكونات طبيعية تعزز دعم المناعة

وأشار إلى أن الزعتر مع زيت الزيتون يُعدان من التركيبات الغذائية التي أظهرت الأبحاث اهتمامًا بها، نظرًا لاحتوائهما على مركبات طبيعية متعددة، من أبرزها مركبات البوليفينول في زيت الزيتون، ومادة الثايمول في الزعتر، إضافة إلى فيتامين C، وهي عناصر درست من حيث خصائصها الداعمة للمناعة.