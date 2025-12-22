الخضيري: الحبة السوداء والزعتر وزيت الزيتون مكونات طبيعية تعزز دعم المناعة

أوضح الدكتور فهد الخضيري أن الحبة السوداء تُعد من المكونات الطبيعية التي حظيت باهتمام بحثي واسع، مشيرًا إلى أن عددًا من الدراسات العلمية تناولت فوائدها الصحية، خصوصًا في ما يتعلق بدعم الجهاز المناعي وتنشيط بعض الخلايا المناعية، إضافة إلى دورها في مقاومة الجذيرات الحرة.
وبيّن الخضيري أن الاستفادة من الحبة السوداء تكون عند مضغها أو طحنها قبل تناولها، وبكميات محدودة، موضحًا أن ما يُتداول عن الاكتفاء بعدد معيّن من الحبات لا يستند إلى أساس علمي أو طبي مثبت، ولا تدعمه الدراسات المنشورة.
وأشار إلى أن الزعتر مع زيت الزيتون يُعدان من التركيبات الغذائية التي أظهرت الأبحاث اهتمامًا بها، نظرًا لاحتوائهما على مركبات طبيعية متعددة، من أبرزها مركبات البوليفينول في زيت الزيتون، ومادة الثايمول في الزعتر، إضافة إلى فيتامين C، وهي عناصر درست من حيث خصائصها الداعمة للمناعة.
ولفت الخضيري إلى وجود عشرات الأبحاث العلمية، من بينها دراسات مراجعة ودراسات استرجاعية، تناولت هذه المكونات الطبيعية، مؤكدًا أهمية دعم هذا المسار البحثي علميًا، والعمل على استخلاص المواد الفعالة وفق ضوابط دقيقة، بما يفتح المجال أمام تطوير منتجات دوائية أو غذائية مقننة قائمة على أسس علمية.
وأكد في ختام حديثه أن هذه النتائج تندرج ضمن الإطار البحثي، وتحتاج إلى دراسات سريرية أوسع قبل اعتمادها ضمن الاستخدامات العلاجية المعتمدة، مشددًا على أهمية التعامل مع المعلومات الصحية من مصادر موثوقة وبمنهج علمي رصين.