"أطعمة خارقة".. 7 أنواع رئيسية غنية بالفلافونويد "تقلل الكوليسترول"

ويقول البحث، الذي نُشر في مجلة الأمراض: "في تحليل آخر شمل 23 تجربة تحكم عشوائية، لوحظ أن النظام الغذائي الغني بالإيسوفلافون (نوع من الفلافونويد) يؤدي إلى انخفاض كبير في الكوليسترول الكلي في البلازما، البروتين الدهني منخفض الكثافة، والدهون الثلاثية وما يصاحب ذلك (يحدث بشكل طبيعي) زيادة في البروتين الدهني عالي الكثافة، بينما لم تظهر الأقراص التي تعتمد على الإيسوفلافون المستخرج أي تأثير.