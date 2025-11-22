وداعاً لحقن الانسولين قريباً.. دراسة: الأنسولين إلى داخل الجسم عبر كريم جلديٍّ بسيط

حوّل فريقٌ بقيادة جامعة تشجيانغ حلمًا طال انتظاره في رعاية مرضى السكري إلى واقعٍ مُبكر، وذلك بعد ابتكار طريقة امتصاص للأنسولين من خلال كريم جلديٍّ بسيط، وهي طريقة قد تنهي يومًا ما ألم الحقن التي يعتمد عليها الكثير من المرضى.
ووفقاً لتقرير على موقع "ساينس ألرت"، كان يُعتقد لفترةٍ طويلةٍ أن هذا الإنجاز مستحيلٌ، بسبب حجم جزيء الأنسولين الكبير وطبيعته المُحبة للماء، التي تمنعه من المرور عبر الطبقات الخارجية الدهنية للجلد.
لكن الدراسة التي نُشرت في مجلة " Nature"، تُظهِر أن بوليمرًا حساسًا للحموضة، يُسمَّى OP، يُمكنه نقل هذا الهرمون الضخم المُحب للماء عبر الطبقة القرنية، ويُخفِّض مستويات السكر في الدم لدى الفئران والخنازير الصغيرة المُصابة بداء السكري لمدة تصل إلى ١٢ ساعة، وهو ما يتطابق مع نتائج الحقن.
وصرح الدكتور شياودينغ شو، الباحث الرئيسي: "يُمكّن للبوليمر النافذ عبر الجلد من توصيل الأنسولين بطريقة غير جراحية، مما يُغني المرضى عن الحقن تحت الجلد".
تعمل الأدوية الموضعية ( الكريمات ) على تجاوز دفاعات الجلد الحمضية؛ فهي تحتوي على جزيئات صغيرة تنزلق عبر الجلد بسهولة، بالإضافة إلى قدرتها على التفاعل مع الدهون التي تصادفها.
لكن لا يمتلك الأنسولين - الهرمون الذي ينظم مستويات الجلوكوز - أيًا من هذه الخصائص. فالجزيئات أكبر حجمًا ولها سطح خارجي مُحب للماء، مما يجعلها جزيئات الأنسولين غير متوافقة كيميائيًا مع زيوت الجلد. فبدلًا من الانزلاق مع الدهون أو عبرها، ترتد.
وكان هذا الأمر غامضًا، لكن الباحثين اعتقدوا أن خاصية أخرى للجلد قد تساعد الأنسولين على الدخول: إنها حموضة الجلد. يتميز الجلد طبيعيًا بتدرج في درجة الحموضة، يبدأ بحمضية طفيفة على السطح ويرتفع نحو مستوى الحموضة المتعادل في الطبقات العميقة.
وصمم الباحثون نظام توصيل يتفاعل مع هذا التدرج لإيصال الأنسولين إلى الجسم.
يعتمد نظام التوصيل على بوليمر يُسمى OP، تتغير خصائصه بتغير مستويات الحموضة، وقد ثبت توافقه الحيوي في اختبارات سابقة.
على سطح الجلد، يحمل بوليمر OP شحنة موجبة، مما يسمح له بالالتصاق بدهون الجلد. ومع ذلك، عند درجة الحموضة المتعادلة في عمق الجلد، يفقد بوليمر هذه الشحنة ويتخلى عن الدهون، وعندها يكون قد انزلق عبر حاجز الجلد إلى الجسم.
وقام الباحثون بربط الأنسولين ببوليمر OP كمُقترن يُسمى OP-1 يسمح للعلاج الهرموني بالغ الأهمية بالوصول إلى الهدف.
في الاختبارات على الفئران، عادت الفئران المُصابة بداء السكري إلى مستوى سكر الدم الطبيعي في غضون ساعة؛ بينما وصلت الخنازير الصغيرة، التي يُحاكي جلدها سُمك جلد الإنسان، إلى المستويات المُستهدفة في غضون ساعتين. وظلت السكري في كلتا المجموعتين مُستقر لمدة نصف يوم.
يُحذّر الخبراء من أن تطبيق الكريم على البشر لا يزال غير مؤكد. قالت الدكتورة إيلينا ماكدونالد، أخصائية الغدد الصماء في إمبريال كوليدج لندن، والتي لم تشارك في التجربة: "إنه أمر واعد، لكننا بحاجة إلى بيانات دقيقة حول السلامة والجرعات لدى المرضى".
في حال نجاح التجربة على الإنسان، يمكن لهذه الطريقة نفسها توصيل مواد طبيعية أخرى - ببتيدات، وبروتينات، وحتى أحماض نووية - ما يفتح آفاقًا جديدة في مجال العلاج الذاتي.