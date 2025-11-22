وداعاً لحقن الانسولين قريباً.. دراسة: الأنسولين إلى داخل الجسم عبر كريم جلديٍّ بسيط

لكن الدراسة التي نُشرت في مجلة " Nature"، تُظهِر أن بوليمرًا حساسًا للحموضة، يُسمَّى OP، يُمكنه نقل هذا الهرمون الضخم المُحب للماء عبر الطبقة القرنية، ويُخفِّض مستويات السكر في الدم لدى الفئران والخنازير الصغيرة المُصابة بداء السكري لمدة تصل إلى ١٢ ساعة، وهو ما يتطابق مع نتائج الحقن.