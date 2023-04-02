حرق الدهون دون الشعور بالجوع.. هنا 6 طرق سريعة

- كل أكثر: عوضًا عن تناول طعام أقل لحرق الدهون؛ يعتقد خبراء أن طعامًا أكثر سيساعد في حرقها، والحفاظ على توازن غذائي صحي أمر في غاية الأهمية، لكن ليس هناك طريقة واحدة من أجل تحقيق هذا الهدف؛ فمثلًا من الجيد أن تتضمن الحمية الغذائية مجموعة متنوعة من الأغذية التي تضمن تزويد الجسم بكل العناصر الغذائية التي يحتاجها لكي يعمل.