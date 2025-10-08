الشوكولاتة الداكنة.. من حلوى لذيذة إلى علاج طبيعي للأمعاء والدماغ

الألياف والفلافونويد في أنواع الشوكولاتة الداكنة:

70% من الشوكولاتة الداكنة: تحتوي على نحو 6 جرامات من الألياف.

80% من الشوكولاتة الداكنة: تحتوي على نحو 7 جرامات من الألياف وما يصل إلى 1000 ملجم من الفلافونويد.

85% من الشوكولاتة الداكنة: تحتوي على نحو 8 جرامات من الألياف وما يصل إلى 1200 ملجم من الفلافونويد.

90% من الشوكولاتة الداكنة: تحتوي على ما يقرب من 10 جرامات من الألياف وأكثر من 1500 ملجم من الفلافونويد.

ويقول الدكتور راجان: "الشوكولاتة الداكنة 100٪ كاكاو نقي، خالية تقريبًا من السكر، وغنية بالألياف والفلافونويدات. إنها مكمل غذائي أكثر منها حلوى."