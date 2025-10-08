الشوكولاتة الداكنة.. من حلوى لذيذة إلى علاج طبيعي للأمعاء والدماغ

كشفت دراسات حديثة عن دور الشوكولاتة الداكنة في تحسين صحة الجهاز الهضمي ودعم وظائف الدماغ، فهذه الحلوى اللذيذة تحتوي على ألياف بريبيوتيك تغذي بكتيريا الأمعاء النافعة، مما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة.
ووفقًا لتقرير على موقع Onlymyhealth، تحتوي الشوكولاتة الداكنة على كميات كبيرة من الألياف والفلافونويد، وهي مركّبات نباتية قوية تحلّلها الأمعاء إلى نواتج أيضية نشطة بيولوجيًا. وتختلف كمية هذه المركّبات باختلاف نسبة الكاكاو في الشوكولاتة، حيث تحتوي الشوكولاتة الداكنة ذات نسبة الكاكاو الأعلى على كميات أكبر من الألياف والفلافونويد.
الألياف والفلافونويد في أنواع الشوكولاتة الداكنة:
70% من الشوكولاتة الداكنة: تحتوي على نحو 6 جرامات من الألياف.
80% من الشوكولاتة الداكنة: تحتوي على نحو 7 جرامات من الألياف وما يصل إلى 1000 ملجم من الفلافونويد.
85% من الشوكولاتة الداكنة: تحتوي على نحو 8 جرامات من الألياف وما يصل إلى 1200 ملجم من الفلافونويد.
90% من الشوكولاتة الداكنة: تحتوي على ما يقرب من 10 جرامات من الألياف وأكثر من 1500 ملجم من الفلافونويد.
ويقول الدكتور راجان: "الشوكولاتة الداكنة 100٪ كاكاو نقي، خالية تقريبًا من السكر، وغنية بالألياف والفلافونويدات. إنها مكمل غذائي أكثر منها حلوى."
يتواصل الدماغ والأمعاء بشكل وثيق من خلال المواد الكيميائية والأعصاب والإشارات المناعية، ويمكن للمنتجات الثانوية لميكروبات الأمعاء أن تقلل الالتهاب وتدعم المزاج والوظائف الإدراكية.
وينصح الخبراء باختيار الشوكولاتة التي تحتوي على 70% على الأقل من الكاكاو للحصول على أفضل فائدة صحية، وتناولها مع المكسرات أو التوت للحصول على وجبة خفيفة متوازنة.