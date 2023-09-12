استنزاف وتجارة.. "الخضيري": ما يسمونه بـ"التحليل الشامل" كذب يجلب الوسوسة!

وبيّن أن أرقام التحاليل "قد تختلف بسبب العمر أو الجنس أو الوزن أو عوامل كثيرة تُغَير بعض القراءات الأنزيمية حتى لو كانت وجبة صناعية من طعام مصنع أو مشروب ذي مكونات صناعية للحفظ والنكهة؛ فقد تعطي قراءات غريبة وأرقامًا مختلفة تسبب وسوسة للشخص".