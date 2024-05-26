هل تسبب لك الانتفاخ؟ فوائد عدة للبقوليات يبرزها "القصيم الصحي" وينصح

أكد تجمّع القصيم الصحي أن البقوليات لها فوائد عديدة وغنية بالبروتين النباتي والألياف، مشيرًا إلى ما ينبغي على الفرد فعله لتفادي الانتفاخ.
وأوضح التجمع، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن البقوليات هي الحبوب الجافة لبعض الخضراوات وهي قليلة الدهون ولا تحتوي على الكوليسترول، وغنية بالفولات والبوتاسيوم والحديد والمغنيسيوم، وهي مثل: "الفاصوليا، والبازلاء، والعدس، والحمص، والفول".
وأشار "القصيم الصحي" إلى أن نقع البقول مدة تتراوح بين 4 و8 ساعات في محلول بيكربونات الصوديوم أو الماء يساعد في تنشيط الأنزيمات الموجودة فيها، مما يخفف الانتفاخ.