هل تسبب لك الانتفاخ؟ فوائد عدة للبقوليات يبرزها "القصيم الصحي" وينصح

وأوضح التجمع، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن البقوليات هي الحبوب الجافة لبعض الخضراوات وهي قليلة الدهون ولا تحتوي على الكوليسترول، وغنية بالفولات والبوتاسيوم والحديد والمغنيسيوم، وهي مثل: "الفاصوليا، والبازلاء، والعدس، والحمص، والفول".