الفلفل الحار "دواء وضدّه".. العلماء يكشفون سر تأثيره المتناقض على ضغط الدم

كشفت أبحاث طبية حديثة أن تناول الفلفل الحار الكامل بانتظام يمكن أن يسهم في خفض ضغط الدم ودعم صحة القلب، بفضل مادة "الكابسيسين" النشطة التي يحتويها، في حين أن استهلاكه ضمن صلصات جاهزة أو خلطات غنية بالصوديوم قد يؤدي إلى نتائج عكسية.
وذكر موقع "فيري ويل هيلث" أن "الكابسيسين" يُساعد على إفراز أكسيد النيتريك، وهو مركّب يساهم في توسعة الأوعية الدموية وتحسين تدفّق الدم، مما يخفف الضغط على القلب ويقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم. كما يتميّز بخصائص مضادة للالتهاب والأكسدة تدعم صحة الأوعية وتقي من التصلب.
وتشير الدراسات إلى أن الفلفل الحار يُعزز التمثيل الغذائي، ويدعم فقدان الوزن، ويقلل من ميل الأشخاص لاستهلاك كميات زائدة من الملح، وهو ما يسهم بدوره في تحسين قراءات ضغط الدم.
لكن في المقابل، يحذّر الباحثون من تناول الفلفل الحار ضمن صلصات مصنّعة أو تتبيلات جاهزة، لاحتوائها على نسب عالية من الصوديوم، مما قد يُضاعف مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، ويُقلل من الفوائد الصحية المرجوة.
وينصح الخبراء بإدخال الفلفل الحار الطازج أو المجفف ضمن النظام الغذائي، عبر طرق طبيعية مثل قليه مع زيت الزيتون، أو إضافته إلى الحساء والسلطات واليخنات، أو تحضير صلصة منزلية باستخدام مكوّنات خالية من الملح مثل الخل والليمون.
كما يُنصح الأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء، أو تسارع ضربات القلب، أو يتناولون أدوية مثل مميّعات الدم، بالحذر من تناول الفلفل الحار دون استشارة طبية.
وبينما يظل الفلفل الحار خيارًا صحيًا في حال استخدامه باعتدال وبطرق طبيعية، فإن الإفراط أو دمجه مع عناصر غير صحية قد يبدّد فوائده ويحوّله إلى عنصر مضر بالصحة.