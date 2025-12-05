الفلفل الحار "دواء وضدّه".. العلماء يكشفون سر تأثيره المتناقض على ضغط الدم

كشفت أبحاث طبية حديثة أن تناول الفلفل الحار الكامل بانتظام يمكن أن يسهم في خفض ضغط الدم ودعم صحة القلب، بفضل مادة "الكابسيسين" النشطة التي يحتويها، في حين أن استهلاكه ضمن صلصات جاهزة أو خلطات غنية بالصوديوم قد يؤدي إلى نتائج عكسية.