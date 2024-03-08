بعد حديث "بايدن" عنها.. "عسيري" يوضح أنواع لقاحات السرطان الوقائية والعلاجية

وأضاف بأن اللقاحات الوقائية، ومنها لقاح فيروس الكبد (ب)، متوافر، ويُعطَى لجميع المواليد في السعودية منذ 1989م، ولقاح فيروس الورم الحليمي متاح في السعودية للفتيات بين سن (9 - 13) سنة منذ 2022م، ومعظم لقاحات السرطان العلاجية تتوافر حاليا من خلال التجارب السريرية، وستكون متوافرة للاستخدام الفعلي بعد استكمال ونجاح هذه الدراسات. وتشمل التجارب السريرية حاليًا أنواعًا محددة من سرطان المثانة، الدماغ، الثدي، القولون، الكلى، الدم، الرئة، البنكرياس والبروستات.