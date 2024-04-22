دراسة حديثة: كوبان من هذا العصير يوميًا يحدان من خطر السكتة الدماغية والنوبات القلبية

وقالت كبيرة الباحثين، شياو تشينغ تشاي، خبير التغذية في جامعة ديلاوير: "انخفض ضغط الدم الانقباضي والكوليسترول الضار لدى مستهلكي عصير الكرز، بالإضافة إلى انخفاض مستويات بعض المواد في الدم التي تشير إلى الالتهاب والإجهاد التأكسدي".