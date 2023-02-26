بينها العسل والملح.. أطعمة يجب إبعادها عن طفلك نهائيًا في هذا العمر

شاركت خبيرة التغذية ريانون لامبرت، تجربتها مع بعض الأطعمة التي ينصح بتجنب تقديمها للأطفال في عمر صغير حتى لا يترتب على ذلك آثار صحية سيئة للغاية، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وتفصيلاً، قالت لامبرت في حديثها لصحيفة "الصن" البريطانية، إن الملح يقبع على رأس قائمة تلك الأطعمة، ولاسيما بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة وثلاث سنوات.
وحثت "لامبرت" الآباء على تجنب السكر المضاف، والذي يمكن أن يتسبب بتسوس الأسنان، فيما حذرت للغاية من الدهون المشبعة، لما لها من آثار صحية سلبية للغاية.
خصت خبيرة التغذية 3 أنواع تحديدًا يجب على الآباء تجنبها: لا ينبغي إعطاء العسل للأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد، لأنه يمكن أن يحتوي على أنواع معينة من البكتيريا الخطرة على الأطفال بهذه السن، كما أنه مصدر للسكر والذي يمكن أن يسبب تسوس الأسنان.
وحذرت الأطفال دون سن الخامسة من تناول وجبات خفيفة من الفواكه المجففة مثل الزبيب أو المشمش المجفف، فمثل العسل، الكثير منها يمكن أن يسبب تسوس الأسنان، وهذه الأنواع من الجبن يمكن أن تجعل طفلك معرضًا لخطر حمل بكتيريا الليستيريا.
وقالت: التنوع هو المفتاح لتطوير علاقة الأطفال الصحية مع الطعام، من المهم أن يتعرض الطفل لمجموعة متنوعة من الأطعمة".
وأضافت : يجب أن يحصل الأطفال على ثلاث وجبات متوازنة في اليوم، بالإضافة إلى وجبات خفيفة منتظمة، مثل الفاكهة أو الخضار مع زبدة الجوز أو كعك الشوفان المصنوع من الحبوب الكاملة.
وأكملت: "الأطعمة المدعمة، مثل الخبز أو الحبوب، قد تكون أيضًا خيارًا مفيدًا لأنها تحتوي على عناصر مغذية مضافة، مثل الكالسيوم والحديد وفيتامين د، اللازمة للنمو والتطور".