بينها العسل والملح.. أطعمة يجب إبعادها عن طفلك نهائيًا في هذا العمر

خصت خبيرة التغذية 3 أنواع تحديدًا يجب على الآباء تجنبها: لا ينبغي إعطاء العسل للأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد، لأنه يمكن أن يحتوي على أنواع معينة من البكتيريا الخطرة على الأطفال بهذه السن، كما أنه مصدر للسكر والذي يمكن أن يسبب تسوس الأسنان.