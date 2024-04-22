هل تشوّه الأجنة عند الحمل من مرضى القلب؟ إجابة شافية من "النمر" لسائلة

أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر أن مرضى القلب والمصابين بالضغط والسكري ومنتظمون في العلاج ويرغبون في الإنجاب لا حرج عليهم؛ حيث لا خوف من حدوث تشوّه للأجنة.
وقدّم "النمر" إجابة شافية لسؤال إحدى متابعاته التي ذهبت تقول: "السلام عليكم؛ زوجي عمل قسطرة بالقلب ويستخدم أدوية للقلب ومسيلات ومدر وسكر وضغط، هل لو حملت يكون فيه تشوه للجنين؟".
وأوضح في ردّه على سؤال السائلة عبر حسابه على منصة "إكس": "لا يزداد تشوه الأجنة في هذه الحالة عن غيرها من الحمل الطبيعي، ومبارك مقدماً فمرضى القلب لا ينجبون إلا عظماء".