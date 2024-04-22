هل تشوّه الأجنة عند الحمل من مرضى القلب؟ إجابة شافية من "النمر" لسائلة

وأوضح في ردّه على سؤال السائلة عبر حسابه على منصة "إكس": "لا يزداد تشوه الأجنة في هذه الحالة عن غيرها من الحمل الطبيعي، ومبارك مقدماً فمرضى القلب لا ينجبون إلا عظماء".