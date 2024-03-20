"إحصاءات": 65% من أمراض الغدة الدرقية للبالغين ترتبط بنقص اليود.. وهذه أعراضه

ووفقًا للإحصاءات، فحوالى 65% من أمراض الغدة الدرقية لدى البالغين ترتبط بنقص اليود، والأعراض الرئيسية له هي الشعور المستمر بالتعب حتى بعد الراحة؛ زيادة الوزن دون تغير النظام الغذائي أو نمط الحياة، وفقدان الاهتمام بالنشاط اليومي، وسوء المزاج واللامبالاة، وتضخم الغدة الدرقية، وتأخر النمو الجسدي والعقلي عند الأطفال بسبب نقص اليود في الجسم، وتدهور الذاكرة، وصعوبات في التركيز واستيعاب المعلومات، والشعور بالضعف ونقص الطاقة اللازمة لممارسة النشاط البدني.