عكس ما نعتقد.. تحذير للآباء: إهمال تسوس الأسنان اللبنية يهدد بمشاكل "دائمة"

الوقاية تبدأ من السن الأول

شددت الخبيرة على ضرورة بدء العناية بنظافة الفم فور ظهور أول سن، مشيرة إلى أن البكتيريا تبدأ بالانتشار السريع حتى لدى الرضع (8-9 أشهر)، مما يفسر اسوداد الأسنان المفاجئ. ونصحت بضرورة استخدام منتجات مخصصة مدون عليها علامة "من 0 إلى 3"، مؤكدة أن العناية اليومية هي خط الدفاع الأول لتجنيب الطفل الألم والمضاعفات الطبية المعقدة.