عكس ما نعتقد.. تحذير للآباء: إهمال تسوس الأسنان اللبنية يهدد بمشاكل "دائمة"

دحضت طبيبة أسنان الأطفال الروسية، الدكتورة يكاتيرينا كوزينا، الاعتقاد الشائع لدى العديد من الآباء بأن مشاكل الأسنان اللبنية مؤقتة ولا تستدعي القلق، مؤكدة أن هذا التصور "خاطئ تماماً" ويحمل عواقب وخيمة.
ألم شديد وتهديد للمستقبل
ووفقاً لتقرير نُشر على موقع صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية، أوضحت كوزينا أن الأسنان اللبنية تحتوي على أعصاب مثل الدائمة، مما يعني أن إصابتها بـ "التهاب اللب / الاعصاب" تسبب ألماً شديداً للطفل. وحذرت من الخطر الأكبر المتمثل في أن "الالتهاب قد يؤثر في براعم الأسنان الدائمة"، مما يرفع احتمالية بزوغها متسوسة ومشوهة في المستقبل.
الوقاية تبدأ من السن الأول
شددت الخبيرة على ضرورة بدء العناية بنظافة الفم فور ظهور أول سن، مشيرة إلى أن البكتيريا تبدأ بالانتشار السريع حتى لدى الرضع (8-9 أشهر)، مما يفسر اسوداد الأسنان المفاجئ. ونصحت بضرورة استخدام منتجات مخصصة مدون عليها علامة "من 0 إلى 3"، مؤكدة أن العناية اليومية هي خط الدفاع الأول لتجنيب الطفل الألم والمضاعفات الطبية المعقدة.