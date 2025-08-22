يثير تقرير على موقع "برافدا" الروسي جدلاً علميًّا حول ما إذا كان الكسل أم النشاط البدني يطيل العمر.
ويستشهد التقرير بأشخاص عاشوا إلى أكثر من 90 عامًا دون ممارسة الرياضة، مثل ونستون تشرشل الذي توفي عن 91 عامًا، وكونراد أديناور عن نفس العمر، ووالدة الملكة إليزابيث الثانية عن 101 عام. في المقابل، يشير إلى رياضيين توفوا مبكرًا، مثل العداء السوفيتي فلاديمير كوتس الذي رحل عن 48 عامًا إثر نوبة قلبية. هل يعني ذلك أن الكسل سر الطول؟ التقرير يناقش نظرية الدكتور بيتر أكست، أستاذ العلوم الطبية في جامعة فولدا، مقابل آراء علماء آخرين.
يقول الدكتور بيتر أكست: "كل إنسان يُمنح منذ الولادة مقدارًا محددًا من الطاقة الحيوية، وكلما استهلك الشخص هذه الطاقة بسرعة أكبر، كلما تقدم به العمر وظهرت عليه علامات الشيخوخة مبكرًا". يرى أكست أن النوم الطويل والكسل قد يحافظان على الصحة، بينما التمارين المكثفة قد تسبب أضرارًا. يستشهد بأمثلة مثل وفاة عداء دنماركي عن 58 عامًا، وعملاقة من بنما عن 38 عامًا بعد مشاركتهما في الماراثون. هذه النظرية تجعلنا نتساءل إن كان الإرهاق اليومي في صالات الرياضة ضروريًّا أم عبئًا.
من جانب آخر، تقول أناستاسيا سيفاكوفا، كبيرة علماء الوراثة في المركز الوطني الروسي للبحوث الوراثية: "معظم الدراسات تؤكد أن النشاط البدني المعتدل يساهم في زيادة متوسط العمر المتوقع وتحسين نوعية الحياة. الكسل بحد ذاته ليس عاملًا في طول العمر، بينما يساعد نمط الحياة النشط في الحفاظ على الصحة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة". تضيف أن التمارين المعتدلة تقوي الجهاز القلبي الوعائي وتقلل من مخاطر الأمراض، لكن التمارين المفرطة قد تؤدي إلى إصابات.
في النهاية، يبقى الجدل مفتوحًا بين الكسل كحيلة للحفاظ على الطاقة، والنشاط كوسيلة للصحة. ربما يكمن السر في التوازن، لا في الغلو في أي اتجاه.
عموماً، علينا أن نتذكر أن الحياة ليست سباقًا، بل رحلة تستحق التمتع بها بحكمة.