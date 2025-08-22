عن تشرشل وأم ملكة بريطانيا.. علماء يردون على "نظرية الكسل يطيل العمر"

يقول الدكتور بيتر أكست: "كل إنسان يُمنح منذ الولادة مقدارًا محددًا من الطاقة الحيوية، وكلما استهلك الشخص هذه الطاقة بسرعة أكبر، كلما تقدم به العمر وظهرت عليه علامات الشيخوخة مبكرًا". يرى أكست أن النوم الطويل والكسل قد يحافظان على الصحة، بينما التمارين المكثفة قد تسبب أضرارًا. يستشهد بأمثلة مثل وفاة عداء دنماركي عن 58 عامًا، وعملاقة من بنما عن 38 عامًا بعد مشاركتهما في الماراثون. هذه النظرية تجعلنا نتساءل إن كان الإرهاق اليومي في صالات الرياضة ضروريًّا أم عبئًا.