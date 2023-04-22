5 أطعمة ومشروبات عليك تجنُّبها فورًا لوقف الانتفاخ.. هنا تفصيلها

ويجب تجنّب المشروبات الغازية تمامًا؛ وهو ما قد يبدو الخيار الأسهل، لكن شربها ببطء وفي رشفات يمكن أن يقلّل من كمية الهواء التي تدخل الجهاز الهضمي.