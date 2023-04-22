5 أطعمة ومشروبات عليك تجنُّبها فورًا لوقف الانتفاخ.. هنا تفصيلها

رغم تفضيلها لدى الكثيرين هناك عدد من الأطعمة والمشروبات قد تكون السبب وراء أعراض متلازمة القولون العصبي، والتي تشمل الانتفاخ وتشنّجات المعدة.
ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن خبراء التغذية، تفصيلًا لأفضل الأطعمة والمشروبات التي تسبّب الانتفاخ غير المريح وكيفية إدارتها.
وقالت اختصاصية التغذية نيكولا لودلام-راين: إن المعكرونة والقهوة والمشروبات الغازية من بين الأطعمة والمشروبات المفضّلة لدى الكثيرين، لكنها قد تكون السبب وراء متاعب القولون.
وأوضحت، وفق سكاي نيوز عربية، أن التغييرات في النظام الغذائي يمكن أن تتحكّم في الأعراض في كثير من الأحيان.
تعتبر المشروبات الغازية سببًا معروفًا للانتفاخ، ويبتلع الشاربون كمية زائدة من الهواء بسبب الكربونات التي تذهب مباشرة إلى المعدة، وعندما يتدفّق المشروب عبر الجهاز الهضمي فإنه يطلق الكثير من الغازات.
ونتيجة لذلك تبدأ المعدة في التمدُّد والانتفاخ، وهو تأثير يمكن أن يستمرّ لساعات بعد الانتهاء من تناول المشروب.
وقد يعاني المصابون من الكثير من التجشؤ وانتفاخ البطن عند مرور الغاز عبر الجسم.
ويجب تجنّب المشروبات الغازية تمامًا؛ وهو ما قد يبدو الخيار الأسهل، لكن شربها ببطء وفي رشفات يمكن أن يقلّل من كمية الهواء التي تدخل الجهاز الهضمي.
تناوُل الكثير من الفاكهة قد يبدو خيارًا صحيًّا ومغذيًا، إلا أنه قد تكون له آثار سلبية.
ويمكن أن يؤدّي إلى الانتفاخ؛ حيث تحتوي الفاكهة على السكريات والفركتوز؛ ما يعقّد عملية الهضم.
على سبيل المثال: يحتوي التفاح على السوربيتول؛ وهو نوع من السكر غير القابل للهضم، والمعروف أنه يسبب مشاكل في المعدة والانتفاخ الشديد.
تناول وجبة خفيفة من الخضار قد يكون خيارًا أكثر ملاءمة للمعدة، مع ضرورة تجنُّب الكثير من البصل وأجزاء كبيرة من القرنبيط والبروكلي إذا تسبّبت في الانتفاخ.
يزيد الكافيين والقهوة من إنتاج حمض المعدة؛ ما قد يؤدّي إلى الانتفاخ والغازات وحرقة المعدة، كما أنه يحفز الأمعاء بشكل مفرط؛ ما يسبب الانقباضات وعدم الراحة.
هذا التأثير لا يقتصر على القهوة فقط؛ فالشاي والشوكولاتة وبعض مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية والمصممة لتخفيف الصداع؛ مليئة بالمنبهات.
ووجدت دراسة نُشرت في المكتبة الوطنية للطب، أن أولئك الذين يتناولون القهوة أسبوعيًّا أو أكثر لديهم احتمالات أعلى للإصابة بمرض القولون العصبي.
ويؤدي مشروب كحولي واحد إلى الانتفاخ؛ فالكحول في حد ذاتها مادة التهابية؛ ما يعني أنه يمكن أن تسبب انتفاخًا في الجسم.
وثبت أن الكحول يسبب تهيُّجًا في القناة الهضمية؛ ما قد يؤدي إلى انتفاخ المعدة.
ويمكن أن يسبب أيضًا زيادة الوزن؛ بسبب ارتفاعه في السعرات الحرارية وتنشيط المواد الكيميائية المحفزة للشهية.
النشا وغيره، مثل البطاطس والمعكرونة والموز، تحتوي على نشويات مقاومة يمكن أن يكافح الجسم لتحطيمها، وهذا يمكن أن يؤدي إلى التقلصات والانتفاخ والغازات.