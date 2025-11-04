المشي فترة أطول مرة واحدة يوميًا أفضل من السير عدة مرات فترات قصيرة للحفاظ على الصحة

المشي هو أفضل دواء للإنسان، تلك المقولة لأبي الطب وأحد رموز العلم في الحضارة اليونانية في العصر الكلاسيكي "أبقراط"، لأن رياضة المشي من أقل الأنشطة البدنية تكلفة وأبسطها وأسهلها، وأثناء المشي تتحرك جميع عضلات الجسم ابتداءً من عضلات القدمين وصولًا إلى عضلات الذراعين، كما أنها تزيد تدفق الدم إلى جميع أعضاء الجسم، وأثبتت دراسة علمية حديثة أجريت في الولايات المتحدة وأستراليا أن السير أو التريض فترة متصلة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة يوميًا أفضل من السير عدة مرات في اليوم مدة خمس دقائق في المرة الواحدة، لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة المبكرة، لاسيما بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون حياة خاملة أو الأقل نشاطًا، حتى في حالة قطع نفس العدد من الخطوات يوميًا.