المشي فترة أطول مرة واحدة يوميًا أفضل من السير عدة مرات فترات قصيرة للحفاظ على الصحة

المشي هو أفضل دواء للإنسان، تلك المقولة لأبي الطب وأحد رموز العلم في الحضارة اليونانية في العصر الكلاسيكي "أبقراط"، لأن رياضة المشي من أقل الأنشطة البدنية تكلفة وأبسطها وأسهلها، وأثناء المشي تتحرك جميع عضلات الجسم ابتداءً من عضلات القدمين وصولًا إلى عضلات الذراعين، كما أنها تزيد تدفق الدم إلى جميع أعضاء الجسم، وأثبتت دراسة علمية حديثة أجريت في الولايات المتحدة وأستراليا أن السير أو التريض فترة متصلة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة يوميًا أفضل من السير عدة مرات في اليوم مدة خمس دقائق في المرة الواحدة، لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة المبكرة، لاسيما بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون حياة خاملة أو الأقل نشاطًا، حتى في حالة قطع نفس العدد من الخطوات يوميًا.
وبحسب الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Annals of Internal Medicine، قام فريق بحثي من الجامعة الأوروبية في سيدني بأستراليا وجامعة هارفارد ومستشفى بريجهام بالولايات المتحدة بمتابعة الحالة الصحية لنحو 33 ألف شخص بالغ في بريطانيا يحرصون على السير مدة ثمانية آلاف خطوة في اليوم.
وعلى مدار قرابة عشر سنوات، تبين أن احتمالات الوفاة المبكرة لمن يقومون بالسير عدة مرات فترات زمنية تقل عن خمس دقائق في المرة الواحدة تبلغ 4.4% مقابل 0.8% لمن يسيرون العدد نفسه من الخطوات خلال 10 إلى 15 دقيقة.
وبلغت احتمالات الإصابة بأمراض القلب أو السكتات القلبية 13% لمن يسيرون أقل من خمس دقائق في المرة الواحدة مقابل 3.4% لمن يسيرون 15 دقيقة أو أكثر يوميًا.
وأشارت الدراسة إلى أن العلاقة بين السير فترات أطول وبين تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب أو الوفاة المبكرة كانت أوضح لمن يعيشون حياة خاملة أو يقطعون أقل من خمسة آلاف خطوة يوميًا.
وفي تصريحات لموقع "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية، قال باحثون مشاركون في الدراسة :"إن السير لفترات أطول ربما يكون مجديًا بشكل أكبر لو بدأ الشخص بقطع عدد أقل من الخطوات".