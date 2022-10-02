حياتنا

بمناسبة اليوم العالمي للقهوة.. "الصحة": هذا هو المعدل المناسب من الكافيين خلال اليوم

حذّرت من زيادة الكمية عن الحدود المسموحة ما يسبّب الأرق والغثيان وتسارع النبضات