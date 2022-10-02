بمناسبة اليوم العالمي للقهوة.. "الصحة": هذا هو المعدل المناسب من الكافيين خلال اليوم

حذّرت وزارة الصحة من تخطي كمية الكافيين اليومية للشخص البالغ 400 ملجم خلال الـ24 ساعة، وهو ما يعادل 4 أكواب من القهوة السوداء.
ونبّهت الوزارة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للقهوة، إلى أن أعراض زيادة جرعة الكافيين تسبّب الأرق والغثيان وتسارع نبضات القلب، وصعوبة التنفس والصداع وآلام الصدر، والهلوسة وفقدان التحكم في العضلات.
ونصحت في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، بـأنه يمكن التعامل مع الزيادة البسيطة بجرعة الكافيين من خلال شرب المياه، وممارسة نشاط خفيف، وأكل الغذاء الغني بالألياف والفيتامينات والمعادن.