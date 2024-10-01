"صحة جدة": زيادة جرعة الكافيين تسبّب الأرق والغثيان وتسارع نبضات القلب وفقدان التحكم في العضلات

أوضحت "صحة جدة" أن القهوة قد تسهم في تحسين المزاج، لكن يجب التأكّد ألا تتجاوز الحد المسموح به خلال اليوم.
وأضافت "الصحة"، أن الحد المسموح به من الكافيين يومياًً للبالغين 400 ملغم؛ أي ما يعادل 4 أكواب من القهوة السوداء.
وحذّرت من أعراض زيادة جرعة الكافيين المتمثلة في الأرق والغثيان، وتسارع نبضات القلب، وصعوبة التنفس، والصداع وآلام الصدر، والهلوسة، وفقدان التحكم في العضلات.
ولفتت "الصحة" إلى إمكانية التعامل مع الزيادة البسيطة في جرعة الكافيين عبر شرب الماء، وممارسة نشاط بدني خفيف، وتناول أغذية غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن.