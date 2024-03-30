5 علامات تشير للإصابة بـ"الاكتئاب الظرفي".. وهذه هي أهم أسبابه

الاكتئاب هو ذلك الشعور الذي يجعلك حزينًا وغير متّزن ومشتّت الذهن ولا تستطيع التعامل مع أبسط مجريات اليوم، كما أنه يؤثر بشكل كبير على حالاتك المزاجية والنفسية والإدراكية والعقلية بشكل عام.
وفي التفاصيل: أكّد موقع "فيري ويل مايند" المعني بالصحة العقلية والنفسية، أن الاكتئاب له أشكال وأنواع متعددة، يختلف كل نوع من الاكتئاب وما يتبعه من أعراض وعلامات من شخص إلى آخر ومن أجواء إلى أخرى، ومن مسبّبات لهذا الاكتئاب دون غيره.
كما أن هناك نوعًا من أنواع الاكتئاب يسمى الاكتئاب الظرفي، وهو الذي يحدث بعد ظرفٍ ما حدث للإنسان؛ مثل فقدان الوظيفة، أو المرور بحادث وفاة لأحد المقربين، أو حادث صعب في الحياة، تظهر الأعراض في شكل فقدان المتعة بشكل عام، مع عدم القدرة على إيجاد حافز للقيام بأية أنشطة أو أعمال جسدية أو نفسية، يشعر أيضًا المريض بهذا الاكتئاب بالرغبة في الجلوس وحيدًا في عزلة اجتماعية شديدة.
وقد تصل بعض الأعراض للذين يعانون من الاكتئاب الظرفي إلى أفكار انتحارية والشعور بحالة من اليأس الشديد وضعف الدافع، تتأثّر المهارات العقلية ويصبح الإنسان حينها قليل التركيز، ولا يمكنه الانتباه ولا التركيز في أي تفاصيل أو أفعال، اضطرابات حادّة في أفعاله، فضلًا عن مزاجه السيّئ على الدوام، كما أنّ الحزن يكون صديقًا له دون شك.
وينصح في هذه المشكلة بضرورة اللجوء إلى المختصّ الذي يساعد الحالة على تخطي الحدث المسبب لهذا الاكتئاب الظرفي.