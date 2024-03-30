5 علامات تشير للإصابة بـ"الاكتئاب الظرفي".. وهذه هي أهم أسبابه

كما أن هناك نوعًا من أنواع الاكتئاب يسمى الاكتئاب الظرفي، وهو الذي يحدث بعد ظرفٍ ما حدث للإنسان؛ مثل فقدان الوظيفة، أو المرور بحادث وفاة لأحد المقربين، أو حادث صعب في الحياة، تظهر الأعراض في شكل فقدان المتعة بشكل عام، مع عدم القدرة على إيجاد حافز للقيام بأية أنشطة أو أعمال جسدية أو نفسية، يشعر أيضًا المريض بهذا الاكتئاب بالرغبة في الجلوس وحيدًا في عزلة اجتماعية شديدة.