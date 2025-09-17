لا توجد توصية واحدة للجميع.. خبراء: متى وكيف تغسل وجهك يوميًا؟

ووفقًا لموقع "فيري ويل هيلث"، ينصح معظم أطباء الجلد بغسل الوجه بالماء والمنظف مرتين يوميًا، صباحًا ومساءً، لإزالة الأوساخ والزيوت المتراكمة وتحضير البشرة لمنتجات العناية. لكنهم يحذرون من أنه "لا يوجد حل واحد يناسب الجميع"، فالتكرار يعتمد على نوع البشرة والأنشطة اليومية. فالإفراط في الغسل باستخدام منظفات قاسية قد يزيل الزيوت الأساسية، مسببًا خللًا في الحاجز الطبيعي للبشرة يؤدي إلى الجفاف والتهيج. وقد يكفي غسل الوجه مرة واحدة فقط لذوي البشرة الجافة أو الحساسة.