لا توجد توصية واحدة للجميع.. خبراء: متى وكيف تغسل وجهك يوميًا؟

أكد خبراء الصحة أن معرفة التوقيت والطريقة المناسبين لغسل الوجه أمر حاسم لصحة البشرة ومظهرها، مشيرين إلى أن اتباع روتين صحيح يقلل من ظهور البثور ويدعم نضارة الجلد.
ووفقًا لموقع "فيري ويل هيلث"، ينصح معظم أطباء الجلد بغسل الوجه بالماء والمنظف مرتين يوميًا، صباحًا ومساءً، لإزالة الأوساخ والزيوت المتراكمة وتحضير البشرة لمنتجات العناية. لكنهم يحذرون من أنه "لا يوجد حل واحد يناسب الجميع"، فالتكرار يعتمد على نوع البشرة والأنشطة اليومية. فالإفراط في الغسل باستخدام منظفات قاسية قد يزيل الزيوت الأساسية، مسببًا خللًا في الحاجز الطبيعي للبشرة يؤدي إلى الجفاف والتهيج. وقد يكفي غسل الوجه مرة واحدة فقط لذوي البشرة الجافة أو الحساسة.
ولا تقل أهمية الطريقة عن التكرار؛ إذ يوصي الخبراء باستخدام الماء الفاتر مع منظف لطيف، وتدليكه بالأصابع لمدة 20-30 ثانية، ثم شطفه جيدًا.
ومن الضروري تجفيف الوجه بالتربيت برفق ثم وضع مرطب لتعزيز الترطيب. إن غسل الوجه بانتظام يمنع تراكم البكتيريا والأوساخ التي تسد المسام ويضمن فعالية منتجات العناية بالبشرة.