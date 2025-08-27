"الزهراني": السجائر الإلكترونية تُسوّق بوجه جميل وتُخفي سمومًا قاتلة

وقام الباحثون بتحليل أكثر من 150 دراسة سابقة، أُجريت خلال الفترة من يناير 2013 وحتى فبراير 2023، لتقييم تأثير التدخين الإلكتروني على صغار السن، حيث خلصت النتائج إلى ارتباطه بارتفاع معدلات الربو، والالتهاب الرئوي، والتهاب الشعب الهوائية، وضعف الصحة النفسية، إضافة إلى ارتفاع احتمالية تعاطي المخدرات لاحقًا.